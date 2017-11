Affaire Tariq Ramadan: le silence assourdissant des islamistes marocains

Aucune déclaration et pas le moindre commentaire des islamistes marocains concernant les révélations sur les frasques du penseur Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur du mouvement des Frères musulmans et accusé de viol et violences sexuelles par plusieurs victimes.

Aurait-il quelque chose à se reprocher, à cacher ? «Oui, le petit fils de Hassan El Benna ne venait pas à Casablanca, Rabat et Marrakech, que pour donner des conférences, et ramasser des liasses de dirhams», affirme une source à Rabat qui suit de près les mouvements islamistes marocains et notamment le Mouvement unicité et réforme (MUR, base-arrière du PJD, le parti au pouvoir).

Selon nos informations, Tariq Ramadan traîne aussi des «casseroles sexuelles» au Maroc, mais ses frères au royaume maintiennent un écran de fumée, aussi bien au PJD, au MUR qu’au sein du mouvement Justice et spiritualité (Al Adl Wal Ihssane, mouvement interdit, mais toléré).

Remember Mansour et Khaled

Dans le même registre, nos sources rappellent les scandales de deux autres célèbres théoriciens islamistes «light». A la fin des années 1990, le téléprédicateur égyptien Amrou Khaled avait dû quitter précipitamment le Maroc après un scandale sexuel dont les péripéties s’étaient déroulées dans un célèbre palace casablancais. «Il avait choisi d’annuler la conférence qu’il devait donner le lendemain et d’aller voir ailleurs», se rappelle une de nos sources.

Plus proche de nous, en 2015, Ahmed Mansour, journaliste-vedette de la chaîne Al-Jazeera et grand défenseur des Frères musulmans, avait provoqué une importante polémique au Maroc en contractant un mariage «3orfi» (coutumier, non reconnu par la législation marocaine) avec une jeune femme et la bénédiction de membres dirigeants du PJD et du MUR.

Quelques semaines plus tard, les problèmes s’étaient fait jour avec un déballage qui a éclaboussé le PJD et plusieurs de ses dirigeants, surtout quand il a été révélé que Ahmed Mansour s’était marié à dix-sept reprises !

A quoi faudrait-il s’attendre dans les jours à venir ? «Pas sûr que les personnes concernées passent aux aveux, mais tout finira par se savoir», répondent nos sources.