CDG : Quand le fils Lahlimi défie la loi sur les marchés publics

Scandale au sein du pôle touristique de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ! Mamoun Lahlimi, directeur général de la holding Madaef, est sorti de ses gonds dévoilant clairement son jeu. Il a voulu user de toute son influence pour forcer l’attribution d’un marché estimé à près de 80 millions de dirhams. Il s’agit du très convoité lot unique des travaux de rénovation et d’équipement de l’établissement Be Live Saïdia, un de la quarantaine d’établissement composant le portefeuille de ce pôle touristique.

« Tel un possédé, Lahlimi a envahi la salle de réunion où se tenait encore la commission d’ouverture des plis, pour passer un savon au président de cette instance, le directeur général délégué Omar Lemrini. Il a voulu le forcer à revenir sur la décision de la commission de repousser cette consultation au 7 février puisqu’il n’y a eu qu’une seule soumission « , nous confie une source de Madaef.

Le respect des règles de bonne concurrence ne semble pas être le fort du fils d’Ahmed Lahlimi, l’ancien dirigeant Usfpéiste. Mamoun serait plus doué pour proférer des menaces à ses collaborateurs, comme le » je vais te détruire » lancé au malheureux directeur délégué qui a osé suivre le processus d’attribution des marchés publics.

Bien qu’il ait reçu une lettre expliquant les pressions exercées par le patron de Madaef et son comportement hystérique, le directeur général de la CDG Abdellatif Zeghnoun n’a pas bougé le petit doigt. C’est que le fils Lahlimi cultive une réputation d’intouchable dans l’organigramme de la Caisse publique. Devant ses collaborateurs comme face à ses partenaires, il ne cesse de se vanter des relations de papa. Pis encore, il s’appuie régulièrement sur ses présumés appuis en « haut lieu », pour forcer des décisions irrationnelles.

Parachuté en février 2018, directeur général de ce joyau du secteur touristique, celui qui s’était fait éjecté d’une simple filiale (la SAPST de Taghazout) semble mener Madaef droit au mur.