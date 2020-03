Exclusif. Coronavirus: le Maroc prépare des opérations de rapatriements massifs depuis l’Italie

Face à la situation chaotique qui sévit en Italie à cause de l’épidémie du coronavirus, le Maroc a mis en place un plan spécial pour le rapatriement de ses ressortissants dans ce pays. Selon les sources de Maghreb Intelligence, ces rapatriements seront opérés dès vendredi prochain via des vols spéciaux et sur orientations de la plus haute autorité du pays.

A cette fin, des aéroports marocains ont été réquisitionnés et essentiellement l’aéroport militaire de Benslimane, à quelque 50 kilomètres de Casablanca, la capitale économique du royaume. Nos sources indiquent également que la coordination de ces opérations a été confiée à l’armée royale (FAR).

L’Italie, pays isolé du monde, accueille une forte communauté marocaine évaluée à plus de 700.000 personnes et vivant essentiellement dans le nord du pays.