Exclusif : le chef de cabinet de la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor jette l’éponge

Dépassée par la gestion d’un secteur en crise, décriée par les opérateurs touristiques et en panne sèche d’imagination, la ministre marocaine du Tourisme et de l’Artisanat n’arrive même plus à garder ses propres collaborateurs.

Le chef de cabinet de la ministre, Hamza Eddahbi, vient de jeter l’éponge en démissionnant de son poste, deux mois après son arrivée. Ce brillant lauréat de l’ESSEC qui a déjà travaillé chez McKinsey a été déniché par le mari de Fatim-Zahra Ammor qui l’a côtoyé dans le cabinet de conseil international.

L’actuelle ministre du Tourisme a la réputation d’avoir un caractère assez difficile. Lors de son passage chez Akwa, rares sont les secrétaires qui duraient auprès d’elle.