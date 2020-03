Exclusif. Le Koweït se prépare à ouvrir un consulat général à Laâyoune au Sahara occidental

Le 26 janvier, nous écrivions à Maghreb Intelligence (https://www.maghreb-intelligence.com/consulats-africains-au-sahara-occidental-les-pays-arabes-suivront-ils-lexemple/) que certains pays arabes allaient suivre l’exemple de pays africains qui ont ouvert des représentations diplomatiques au Sahara Occidental, à Laâyoune et à Dakhla. Aujourd’hui, cette piste se confirme.

Selon nos sources, à Rabat comme au Sahara, des préparatifs sont en cours pour l’ouverture, prochainement, d’un consulat général du Koweït à Laâyoune.«Il est question de quelques semaines», précisent nos sources. Jusqu’à ce jour, neuf pays africains ont installé des représentations diplomatiques au Sahara Occidental, dont la Côte d’Ivoire, les Îles Comores, la Guinée et la Gambie.

Le week-end dernier, c’était au tour de Djibouti et du Burundi d’en faire de même. Selon le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, ils vont être suivis par des pays insulaires du Pacifique. Les ouvertures de ces représentations diplomatiques n’ont pas été du goût de l’Algérie qui les a condamnés et plus. Alger a poussé les choses jusqu’à convoquer son ambassadeur en Côte d’Ivoire pour consultation.