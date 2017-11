Jamal Makhtatar, gouverneur d’Essaouira, sera entendu par la justice

Sur instructions du roi Mohammed VI, le gouverneur d’Essaouira, où s’est joué un drame qui a coûté la vie à 15 personnes, dimanche, devra rendre des comptes.

Jamal Makhtatar sera ainsi entendu par la justice pour définir son éventuelle responsabilité dans la bousculade de Boulaâlam et ce en tant que premier responsable de l’administration territoriale dans la province d’Essaouira. Signalons par ailleurs que Mohammed VI a ordonné que soient rendues plus strictes les législations nationales encadrant le recours à la générosité publique (collecte de dons) et la distribution des denrées alimentaires aux populations.