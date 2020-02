Maroc-Arabie Saoudite : Retrouvailles en vue…Le roi Mohammed VI bientôt en visite à Ryad

Après une bouderie qui a duré plus de deux années, Rabat et Ryad s’apprêtent à renouer au plus haut niveau. Selon le site elaph.com, réputé proche des cercles de décision dans la capitale saoudienne, Fouad Ali El Himma, principal conseillé du roi Mohammed VI, flanqué du ministre des Affaires étrangères du royaume chérifien sont en visite en Arabie Saoudite où ils rencontreront l’homme fort du pays, le prince héritier Mohamed Ben Salmane.

A en croire elaph.com, les deux hauts responsables marocains séjournent à Ryad pour préparer une future visite du souverain alaouite en Arabie Saoudite. Ces deux dernières années, Mohammed VI devait plusieurs fois se rendre au royaume des Al-Saoud, mais sans que cela n’aboutisse, en raison de divergences de points de vue entre les deux royaumes sur un certain nombre de dossier, notamment la Libye et le plan de paix américain au Moyen-Orient. D’autres observateurs avaient aussi soulevés les « incompatibilités de style » entre un monarque alaouite, peu enclin aux esclandres et un prince héritier saoudien, amateur de « grands coups » géopolitiques pas toujours bien calculés.

Aujourd’hui, il semblerait qu’une nouvelle page est sur le point d’être ouverte entre les deux monarchies arabes. Ryad sait qu’elle ne peut se passer du poids du Maroc sur pleins de dossiers régionaux, alors que Rabat sait pertinemment que diplomatiquement les Al-Saoud étaient toujours de son côté.