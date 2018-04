Maroc: la timide célébration du 1er anniversaire du gouvernement El Othmani

Ce jeudi 5 avril marque le premier anniversaire du gouvernement El Othmani, et il se trouve que cette date coïncide avec la tenue du conseil hebdomadaire de l’Exécutif.

Lors de son allocution, Saâd Eddine El Othmani a affirmé que son équipe avait fait aboutir plusieurs grands chantiers et réformes, sans toutefois fournir le moindre détail. Il a en revanche promis que son équipe allait bientôt communiquer autour de son bilan lors de cette première année d’exercice.

« De la poudre aux yeux. Le gouvernement gère les affaires courantes et il n’y a pas de quoi être fier », affirme une source proche de la Primature qui explique que, heureusement pour le Maroc, les chantiers et questions stratégiques sont supervisés soit directement par le Palais, soit par les établissements publics ayant les compétences et les moyens de leurs ambitions.

« Ne vous attendez à rien si vous comptez sur une conférence de presse ou un grand colloque », conclut notre source.

Une année à oublier alors ? Tout porte à le penser sauf si on recense les crises que l’équipe El Othmani a été incapable de gérer entre Al Hoceïma, Jerada ou encore Zagora…