Maroc. Tamek, le patron des prisons, achète des portiques de détection des métaux et équipe ses cuisines

Mohamed Saleh Tamek continue de moderniser et d’équiper les prisons du Maroc. Il vient de conclure plusieurs marchés pour équiper les cuisines des divers établissements pénitentiaires du Royaume. Ces marchés, déclinés en plusieurs lots, totalisent un budget dépassant les 20 millions de dirhams et ont été remportés par deux sociétés nationales: Systherm et Mrah Equipements.

Notons que, depuis plusieurs années, la direction des prison avait interdit les paniers lors des visites des prisonniers, la restauration des détenus étant assurée par ladite administration en partenariat avec des opérateurs privés.

Pour renforcer la sécurité dans les accès aux prisons, la même administration a passé un autre marché pour l’acquisition et la mise en place de portiques pour la détection de métaux. Ce marché, remporté par la société Airport Railway Systems, est d’une valeur de 3,6 millions de dirhams.