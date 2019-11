UNESCO. Un hommage appuyé à Mohammed VI pour ses efforts en faveur de la formation professionnelle

Pour son dernier discours en tant que présidente de la conférence générale de l’UNESCO, l’ambassadrice Zohour Alaoui a rendu un vibrant hommage au roi du Maroc, Mohammed VI. Elle a tenu à souligner la chance qu’a le Maroc d’avoir un dirigeant qui a une « vision engagée, déterminée et progressiste » pour la problématique de la formation professionnelle. Il faut rappeler que Mohammed VI a fait de ce dossier une de ses priorités. Il n’a eu de cesse d’ailleurs d’exiger du gouvernement un plan « formation professionnelle » complet et détaillé pour les jeunes marocains. Le royaume connaît une affluence considérable des investisseurs, notamment dans les domaines des industries automobiles et aéronautiques. Des secteurs friands d’un main d’œuvre hautement qualifiée que seule une formation professionnelle de qualité pourrait satisfaire.

L’ambassadrice Zohour Alaoui, qui a été nommé ambassadrice du Maroc à l’UNESCO, a souligné les efforts déployés par le souverain chérifien en faveur de la restauration du patrimoine du pays, mettant le potentiel humain au cœur de toute stratégie de développement durable.