Maroc: quand l’Istiqlal fait de la surenchère sur le dossier de la langue amazighe

Le parti de l’Istiqlal (Majorité gouvernementale) a décidé de faire dans la surenchère sur le dossier de la langue et de la culture amazighes à l’approche du début d’une nouvelle année des Amazighs, ce 13 janvier.

Les parlementaires du parti nationaliste ont introduit une proposition de loi visant à priver de la nationalité marocaine toute personne qui ne maîtrise pas la langue amazighe au même titre que la langue arabe, les deux étant des langues officielles du Maroc. «De la poudre aux yeux», répliquent des militants du Mouvement culturel amazigh (MCA) qui ont toujours considéré l’Istiqlal comme leur pire ennemi à travers l’histoire contemporaine du Royaume. «On demande des mesures concrètes et non pas ce genre d’initiatives qui risquent de compliquer la vie aux gens», affirment les mêmes sources. Et ces mesures concrètes devraient d’abord passer par l’officialisation de la fête du 13 janvier et la décréter jour férié.

Le dossier de l’amazighité a été historiquement défendu par le Mouvement populaire (MP) dès sa création en 1958 par feu Mahjioubi Aherdane et ses camarades. D’autres formations politiques ont fait de même, à moindre échelle, comme le Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Dans l’imaginaire des militants amazighs, l’Istiqlal est intimement lié à de grandes figures salafistes traditionalistes de Fès comme Allal El Fassi. D’ailleurs, ils ne pardonnent jamais à ce dernier son livre intitulé «Annaqd Addati» comportant des propos insultant pour les populations amazighes, leur culture et leurs traditions.