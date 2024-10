Maroc : L’entreprise espagnole Ineco va moderniser les liaisons ferroviaires de Tanger et Tétouan

Le Maroc continue de renforcer ses infrastructures ferroviaires en sélectionnant le consortium espagnol Ineco et CID pour mener à bien les études de faisabilité et l’avant-projet d’un nouveau service ferroviaire urbain reliant Tanger et Tétouan. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux plan ferroviaire de 35 milliards de dirhams, visant à améliorer la mobilité dans le nord du pays.

Avec ce contrat, Ineco, une entreprise publique sous la tutelle du Ministère espagnol des Transports, réalise son plus grand projet au Maroc, surpassant même son intervention dans le réaménagement de l’aéroport Ibn Batouta à Tanger. Ce nouveau projet permettra de relier le centre-ville de Tanger à des points stratégiques tels que le stade de football et l’aéroport, tout en lançant des études pour une nouvelle ligne entre Tanger et Tétouan.

Les travaux prévus incluent la construction de plus de 85 kilomètres de nouvelle ligne ferroviaire, visant à augmenter significativement la capacité de transport de passagers sur les trajets de moyenne distance. Cette initiative reflète l’intensification de la compétition entre l’Espagne et la France dans le domaine des infrastructures au Maroc, où l’ingénierie espagnole s’affirme de plus en plus face à son rival traditionnel français.