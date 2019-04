Report de la tournée de Mohammed VI en Afrique

Attendue pour le 19 avril, la tournée qui devait amenée le roi Mohammed VI en Angola, au Nigéria et au Sénégal aurait été reportée, selon des sources bien informées. Le monarque alaouite qui a depuis son accession au trône fait de ses périples panafricains, un rituel immuable devait se rendre, en ce mois d’avril, pour la première fois à Luanda chez João Lourenço, successeur de José Eduardo dos Santos qui a été un indéfectible soutien du Polisario et irréductible adversaire de Rabat. Mohammed VI devait aussi rendre visite pour les féliciter aux présidents nigérian et sénégalais, Muhammadu Buhari et Macky Sall, nouvellement reconduits dans leurs fonctions par les électeurs. Selon les mêmes sources, même si cette tournée n’a jamais été annoncée officiellement, des préparatifs avaient eu lieu dans les capitales respectives afin de recevoir l’illustre invité.