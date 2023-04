A cause de la sécheresse, la production des pastèques à Zagora va baisser de 1/4 cette saison

Les autorités locales avaient décidé en 2022 d’imposer des restrictions sévères concernant la culture de la pastèque dans la région de Zagora.

Cette décision due à l’épuisement des eaux souterraines conjugué au manque de précipitations dans la région, va impacter considérablement la production de pastèques cette saison.

Selon des producteurs de la région, ces restrictions ont causé une diminution des superficies cultivées de près de 25 %. Ce qui risque d’engendrer une baisse de la production à Zagora. Le volume attendu cette année ne vas pas dépasser 1 000 tonnes.

En plus, la situation de stress hydrique a également provoqué un renchérissement des coûts d’approvisionnement en eau. Le prix de l’eau d’irrigation dans la région a connu une hausse de 13 %.

La région de Zagora connue à l’échelle internationale pour la qualité et la saveur exceptionnelles de sa pastèque exporte sa production principalement vers les Pays-Bas et le Royaume-Uni où elle est en concurrence avec la production de pays comme la Mauritanie et le Sénégal.