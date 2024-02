A cause des changements climatiques, les exportations de tomates du Maroc chutent de 20 %

Les effets du changement climatique ont frappé de plein fouet les exportations marocaines de tomates qui ont chuté de 20 % entre juillet et novembre 2023.

Au Maroc, le changement climatique a fortement impacté les exportations du pays, en raison des problèmes qui touchent la région d’Agadir pendant huit jours en août avec des températures supérieures à 50 degrés.

Les exportations marocaines de tomates se sont établies à 206 000 tonnes entre juillet et novembre 2023. Ce sont les chiffres les plus bas des sept dernières saisons agricoles et montrent que le climat affecte gravement les zones semi-désertiques.