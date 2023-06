À Marrakech, clash entre parlementaires israéliens et iraniens

Un clash a eu lieu, mercredi, entre les délégations parlementaires israélienne et iranienne qui prennent part à Marrakech au dialogue inter-confessionnel organisé par l’Union parlementaire internationale (UPI).

Au moment où le chef de la délégation israélienne, Danny Danon, a pris la parole, les élus iraniens ont quitté la salle de la conférence.

Le député israélien (Likud) n’a pas raté l’occasion pour critiquer cette attitude. «Vous parlez de tolérance religieuse, mais, dans la pratique, vous promouvez la haine et le terrorisme. Le peuple iranien mérite lieux comme leaders», a déclaré Danny Danon.

Cet ex-représentant permanent d’Israël à l’ONU a par ailleurs appelé l’UPI a adopter la définition de l’antisémitisme en vigueur à l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) qui regroupe une quarantaine de pays.

Cette définition stipule que «L’antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte».