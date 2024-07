À Rabat, la société El Hallaoui construira un parking souterrain en deux sous-sols pour 26 millions de dirhams

C’est finalement, et en toute logique, la société El Hallaoui qui a été choisie pour la construction d’un nouveau parking souterrain en deux sous-sols.

Ce parking sera construit à la place de Russie dans le quartier de l’Océan, selon des documents officiels de la SDL Rabat-Région-Aménagement consultés par Maghreb-Intelligence. La société El Hallaoui, unique soumissionnaire, empochera près de 26 millions de dirhams.

Selon un plan arrêté il y a quelques années, et pour résoudre la problématique des parkings dans la capitale, il a été décidé de construire une dizaine de parkings dans divers quartiers de la ville.

Rabat est retenue parmi les villes marocaines qui vont accueillir la Coupe du monde de 2030 avec qui sera organisée avec l’Espagne et le Portugal. D’ici la date de cette échéance, plusieurs projets d’infrastructures ont été lancés ou en phase de démarrer et surtout en ce qui concerne le transport et l’hôtellerie.