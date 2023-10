A travers les véhicules du groupe MAZ, le Maroc s’ouvre sur la technologie biélorusse

Le Maroc, un pays en quête de solutions de transport efficaces et durables, porte désormais un regard attentif sur les machines MAZ, une initiative qui pourrait redéfinir le paysage du transport au Maroc.

C’est ce qu’a annoncé le service de presse de l’entreprise biélorusse MAZ. D’ailleurs, une délégation d’hommes d’affaires marocains dirigée par Mohammed Amine Cherkaoui, président du conseil d’administration de Water & Energy Solutions et de MDSC Holding, vient d’effectuer une visite au site de l’usine automobile de Minsk, renommée pour sa marque MAZ.

Au cours de cette visite, Mohammed Amine Cherkaoui, qui a récemment signé un protocole d’accord avec l’énergéticien russe Rosatom, a pu découvrir de près la chaîne de montage principale de l’usine et de suivre le processus d’assemblage des machines MAZ, depuis l’installation du châssis jusqu’à la sortie du véhicule de la chaîne. Il a également pu avoir une idée sur une gamme variée de modèles de véhicules cargo et de passagers. De la marque biélorusse

Les caractéristiques des véhicules MAZ, notamment en ce qui concerne la simplicité de conception et la facilité d’entretien sont atout pour leur éventuelle utilisation au Maroc. La possibilité de créer une usine d’assemblage de machines MAZ au Maroc a été évoquée en marge de cette visite.

Ce qui rend les machines MAZ particulièrement attrayantes pour le Maroc, qui prévoit d’abriter dans les prochaines années plusieurs événements d’envergure mondiale, c’est leur conformité aux normes environnementales Euro-3, 4, 5 et 6. Cette conformité souligne l’engagement de l’entreprise envers des normes environnementales strictes, un élément essentiel pour les pays qui cherchent à réduire leur empreinte carbone.

L’usine automobile de Minsk, renommée pour sa marque MAZ, est l’une des plus grandes entreprises de construction mécanique de Biélorussie. Elle est spécialisée dans la fabrication de camions lourds, de véhicules spéciaux, d’autobus, de trolleybus et d’unités remorquées. Ce large éventail de produits offre une diversité d’options pour répondre aux besoins de divers secteurs.

Le catalogue de produits de MAZ est impressionnant, comprenant plus de 500 modèles et 3 000 modifications de tracteurs routiers, de camions à ridelles et de châssis pour le montage de divers types d’équipements. Cette diversité permet au Maroc de choisir des véhicules adaptés à ses besoins spécifiques, que ce soit pour le transport de marchandises, de passagers ou pour d’autres applications spécialisées.