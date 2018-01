Abdellatif Hammouchi met la sécurité des palais royaux sur son 31

Depuis l’arrivée d’Abdellatif Hammouchi à la tête de la DGSN, la police marocaine poursuit sa mue à pas forcés. Cette fois, c’est au tour des fonctionnaires de police en charge de la sécurité des palais royaux et des résidences royales de faire l’objet des petites attentions du patron de la police. Une nouvelle tenue, privilégiant l’aspect esthétique et le confort, a été conçue au profit des policiers affectés aux résidences royales.

Les motards de l’escorte ont eux-aussi été choyés, et la sécurité a été le premier souci d’Abdellatif Hammouchi. Des blousons et des pantalons munis d’airbags, visant à amortir les chocs et les chutes, ont été mis à la disposition de ce corps de police assez particulier. Des nouveautés vestimentaires qui seront certainement très remarquées et commentées lors des prochains déplacements du roi Mohammed VI.