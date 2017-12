Abdelouafi Laftit dame le pion à Saâdeddine El Othmani

Abdelouafi Laftit, le ministre de l’Intérieur, ne perd pas de temps. Selon plusieurs sources, il a déjà commencé à désigner les remplaçants aux agents d’autorité limogés sur ordre du roi le 11 décembre dernier. Abdelouafi Laftit s’active surtout pour que ne restent pas vacants les postes de six secrétaires généraux de provinces, 122 caïds ainsi que 26 pachas et chefs de cercles.

Quant au wali et aux six gouverneurs également limogés le 11 décembre, Abdelouafi Laftit devra attendre l’aval du Palais et la tenue d’un prochain Conseil des ministres.