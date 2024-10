Adil Jalali quitte Aerotechnic Industries pour Safran Aircraft Engine Services Morocco 

C’est officiel. Adil Jalali a rejoint Safran Aircraft Engine Services Morocco où il va occuper le poste de président du Conseil d’administration. Cette décision a été notifiée au tribunal de commerce de Casablanca le 28 octobre. Le même jour, Aerotechnic Industries a officialisé son départ auprès de la même juridiction commerciale.

Ayant roulé sa bosse dans plusieurs postes de responsabilité dans l’industrie aéronautique, Adil Jalali occupe actuellement le poste de président du Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS), une association professionnelle créée par les industriels du secteur en 2006.

Le GIMAS revendique 138 membres adhérents exerçant leurs activités dans l’industrie aéronautique et spatiale, (97% du secteur). Les membres représentent aujourd’hui plus de 20.000 salariés directs. Aerotechnic Industries et Safran Aircraft Engine Services Morocco sont capitalisées à respectivement 67,8 millions de dirhams et 206,2 millions DH.