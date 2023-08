Agence du cannabis: le gouverneur Mohammed El Guerrouj fait son marché

Grosses premières commandes pour l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (l’ANRAC) que dirige, par intérim, le gouverneur Mohammed El Guerrouj.

Cette agence, basée à Rabat, et avec des antennes à Al Hoceima, Taounate et Chefchaouen, vient d’acquérir des matériels informatiques, de bureau, multimédia et de logiciels ainsi que des commutateurs de réseaux informatiques auprès des sociétés REPER et MTDS pour près de 1.5 million de dirhams.

En parallèle, l’ANRAC a confié l’assistance technique pour l’élaboration de manuels et de guides nécessaires à son activité à la société MINAGRI pour un peu plus de 1 million de dirhams.

L’ANRAC est chargée de superviser, pour le compte de l’Etat, le grand chantier de légalisation des usages du cannabis à des fins médicales et industrielles.

Il s’agit pour le Maroc de se faire une place sur un marché fortement concurrentiel au niveau mondial. Pour ce faire, le Royaume compte sur l’expertise de son nouvel allié, Israël, pionnier en matière de recherches sur l’or vert.