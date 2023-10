Agriculture. Le Maroc augmente massivement ses exportations de carottes vers l’Espagne

Les données de la campagne 2022/23, s’étalant de juillet à juin, révèlent une augmentation spectaculaire des importations espagnoles de carottes en provenance du Maroc, avec un volume atteignant 5,7 fois celui de l’année précédente.

Cette montée en flèche des exportations marocaines vers l’Espagne au cours de la campagne en cours a même surpassé le cumul des six saisons précédentes. Cette réalisation est d’autant plus remarquable que, au cours des dernières années, les exportations de carottes en provenance du Maroc vers l’Espagne étaient modestes, avec des quantités oscillant entre 20 et 280 tonnes par année.

Sur une période de six ans, seulement 936 tonnes de carottes avaient été importées en Espagne depuis le Maroc. Cependant, la campagne actuelle a vu une expansion significative des exportations marocaines, avec plus de 1 500 tonnes de carottes d’une valeur de 720 000 dollars acheminées vers l’Espagne depuis le Maroc. Le pic des exportations a été observé en février-mars de cette année.

Au cours des six dernières saisons, la part des carottes marocaines dans les importations totales en Espagne ne dépassait pas 1 %. Cependant, à la fin de la campagne 2022/23, cette part a grimpé pour atteindre 7 %. Plusieurs facteurs ont contribué à cette croissance, parmi lesquels la sécheresse qui a frappé l’Europe en 2022. Cette sécheresse a eu un impact négatif sur les récoltes en Espagne, au Portugal et même en France, entraînant une diminution des exportations de carottes françaises vers l’Espagne au cours de la campagne de commercialisation 2022/23.