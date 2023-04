Agriculture : Le Maroc s’arroge 2 % de la production mondiale de fraises

Au Maroc, la culture de la fraise a connu cette dernière décennie un essor considérable. Le royaume qui n’importe plus ce fruit rouge détient aujourd’hui 2% de la production mondiale suivi juste après par l’Italie qui elle représente 1%.

Concernant les exportations en fraises fraîches, le Maroc concentre se concentre sur deux marchés principaux : l’Espagne avec 57 % et les Pays-Bas avec 18 % de parts de marché et les Pays-Bas. Cela dit, ces deux pays sont considérés comme une plateforme de réexportation des produits importés d’autres marchés. Le prix du kilogramme de fraises marocaines tourne autour de 3 euros/kg sur les étals des marchés européens. Il faut signaler que le 1/3 de la production du royaume est vendu entre les mois d’octobre et janvier de chaque année.

D’ailleurs, d’après les statistiques de la FAO, le bassin méditerranéen représente 18 % de l’ensemble de la production mondiale de fraises, avec une part des exportations mondiales égale à 46 %. L’Espagne est le sixième pays producteur en termes de volumes récoltés après la Chine, les États-Unis, le Mexique, la Turquie et l’Égypte.