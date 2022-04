Ahmed Toufiq achète de la moquette à tour de bras pour les mosquées marocaines

Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, délie à nouveau les liens de sa bourse pour prendre soin des mosquées. Les préparatifs pour la “haute saison” dans les lieux de culte (Ramadan, Aid el-Fitr, Aid el-Adha…), et qui durent déjà depuis plusieurs mois, se poursuivent avec la passation de moult marchés pour équiper les mosquées. Les plus récents des marchés lancés par le département d’Ahmed Toufiq portent sur l’acquisition de moquettes pour les lieux de culte.

Pour le moment, il s’agit d’en acheter pour les mosquées des provinces de Marrakech, Essaouira et Chichaoua, soit plusieurs dizaines de lieux de cultes. Ce lot est estimé à un coût dépassant 4 millions de dirhams.

Un marché similaire sera conclu bientôt pour renouveler les moquettes des mosquées des provinces de Sraghna, Rehamna, Youssoufia, El Haouz et Safi. Ce marché est estimé à un coût de plus de 3,7 millions de dirhams.

Selon les statistiques officielles, le Maroc abrite plus de 45.000 lieux de culte musulmans entre grandes mosquées, mosquées et salles de prière.