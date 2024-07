Toufik Bennacer, l’un des cinq fils du général Larbi Bennacer, l’ex-patron de la Justice militaire au niveau du ministère algérien de la Défense Nationale de 1999 jusqu’à 2005, date de son décès, est en train de créer l’évènement en Algérie à travers des révélations scabreuses et renversantes digne d’un incroyable déballage que personne n’avait prévu ou anticipé. A la surprise générale, cet ancien chef-d ‘entreprise établi depuis récemment en France selon les informations recueillies par nos soins, a diffusé ces dernières 48H des vidéos extrêmement accablantes contre l’actuel patron de l’institution militaire algérienne, Saïd Chengriha.

Ces vidéos qui ont suscité un énorme buzz totalisant plusieurs milliers vues racontent le parcours secret de Said Chengriha, ses affaires familiales scandaleuses, ses liens avec des milieux affairistes et ses dérives arbitraires à la tête de l’Institution militaire algérienne. Et ce n’est pas un opposant exilé ou un militant d’un mouvement « séparatiste » qui colporte d’aussi graves accusations, c’est le fils de l’un des plus anciens importants généraux du régime algérien qui a pointé ouvertement et publiquement du doigt Said Chengriha en révélant des faits précis, des informations datées et des détails vérifiables sur les « secrets cachés » du puissant patron de l’Armée algérienne, colone vertébrale du régime algérien.