Après avoir encouragé l’équipe de France, Jamal Debbouz redemande beaucoup d’argent aux sponsors marocains

S’ils leurs arrivent souvent d’oublier, les Marocains ne sont pas pour autant amnésiques. Ces derniers jours les équipes de l’humoriste Jamal Debbouz s’activent frénétiquement à Casablanca afin d’approcher leurs plus grands sponsors pour préparer la onzième édition du Marrakech du rire qui devrait avoir lieu le 18 juin prochain.

Généralement et malgré une attitude « arrogante et un tantinet colonialiste », les sponsors comme l’OCP, la Banque Populaire, Anfa Realties ou encore la RAM déroulent le tapis rouge aux équipes de Jamal Debbouze. Mais cette année, ces mêmes sponsors font face à un gros dilemme.

Lors de la demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar entre la France et le Maroc, l’équipe du Marrakech du Rire avait posté un tweet proclamant qu’elle était derrière l’équipe de France. Un tweet qui avait soulevé, contre Jamal Debbouz, une véritable bronca dans les réseaux sociaux. En plus, le célèbre humoriste avait choisi de s’afficher avec un maillot scindé en deux moitiés, représentant les tenues des équipes marocaine et française. Une attitude qui a beaucoup déplu au royaume.

Aujourd’hui, les grands sponsors craignent que le Marrakech du Rire qui a déjà beaucoup perdu de sa superbe ne soit l’occasion pour les réseaux sociaux et les supporters de football marocains « d’apurer le passif » avec Jamal Debbouz. Ce qui serait très mauvais pour leur image de marque.