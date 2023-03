Après Marrakech, Agadir va se doter d’un refuge pour chiens et chats errants pour plus de 21 millions de dirhams

On dirait que c’est devenu à la mode et tant pour nos millions d’amis. Après Marrakech, la ville d’Agadir, dont le maire est le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, va construire un refuge pour chiens et chats errants.

À travers son maître d’ouvrage, la SDL Agadir Souss-Massa Aménagement, la capitale du Souss a carrément cassé sa tirelire pour un tel projet qui va, s’il est mené à bien, la soulager d’un sérieux casse-tête.

Selon les sources de Maghreb-Intelligence, la SDL en question a chargé l’entreprise Raziki des travaux de réalisation de ce projet pour une enveloppe globale dépassant les 21 millions de dirhams.

Bêtes noires des habitants comme des touristes, les chiens errants donnent des insomnies aussi bien aux autorités sanitaires qu’aux élus.

Depuis plusieurs années, des acteurs associatifs s’élevaient contre la méthode radicale prônée par les autorités et qui consistait à envoyer des pelotons d’auxiliaires armés de fusils exterminer les bêtes errantes.

Avec ce genre de refuge, la solution passe, en plus de prendre soin des animaux errants, par la stérilisation.

—