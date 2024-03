Arma Holding, propriété des fils de Abdeslam Ahizoune, patron de Maroc Télécom, lorgne le marché de la collecte des déchets ménagers de Taza

Youssef et ses sœurs Zineb et Yasmine, en plus de leur associé, Alae Eddine Bentayeb, viennent de créer une filiale de Arma à Taza. Avec un capital social de départ de plus de 2,7 millions de dirhams, Arma Taza SA élargit son activité bien au-delà de la collecte et de la gestion des déchets ménagers pour l’étendre à d’autres secteurs comme l’immobilier.

Le Conseil d’administration de Arma Taza SA est composé exclusivement des fils Ahizoune dont Youssef qui assume en même temps les fonctions de PDG. Arma Holding est présente dans une vingtaine de villes marocaines dont Casablanca et Rabat où elle gère partiellement, à travers Arma Environnement, la collecte des déchets ménagers.

Taza est l’une des villes marocaines qui peine à trouver des solutions viables à la gestion des déchets ménagers même après la mise en place d’une nouvelle décharge contrôlée. Elle compte y arriver depuis mars 2022, date où la commune a créé une société de développement local (SDL) dénommé «Attoraya» dédiée à ce secteur.

Selon des statistiques officielles, la ville de Taza produit chaque jour quelque 18.000 tonnes de déchets ménagers et assimilés.