Armement: le Maroc se tourne de plus en plus vers le marché turc

Le Maroc continue de diversifier ses fournisseurs en armement. Selon des sites spécialisés en question de défense, les Forces armées royales (FAR) ne s’approvisionnent plus que chez ses partenaires historiques comme la France ou les Etats-Unis, mais aussi en Turquie. Et cette nouvelle orientation s’est renforcée avec la guerre que mène Israël à Gaza.

En plus de Tsahal qui a un énorme besoin en armement, Rabat évite de se mettre à dos l’opinion publique nationale qui a une très grande sensibilité pour la cause palestinienne.

Selon les mêmes sources, l’une des grandes commandes passées par les FAR auprès des turcs remonte au mois de janvier 2024.

L’armée marocaine a ainsi acquis 200 véhicules blindés Cobra 2 pour la somme de 136 millions de dollars US. Ces véhicules blindés sont fabriqués par la firme Otokar.