Assassinat d’un policier à Casablanca : la DGSN et la DGST arrêtent 3 extrémistes ayant prêté allégeance à Daech

Dans une opération d’une grande complication et qui a duré une dizaine de jours, les éléments de la brigade nationale de la police judiciaire et de la Direction générale de la surveillance du territoire ont procédé à l’arrestation ce mercredi 15 mars de 3 personnes à Casablanca et à Sidi Hrazem, dans la banlieue de la ville de Fès.

Les trois prévenus avaient prémédité leur forfait bien longtemps avant de passer à l’acte. Leur crime s’inscrit dans le cadre d’opérations terroristes qu’ils avaient envisagé de commettre après avoir prêté allégeance à l’émir de Daech. D’ailleurs, l’arme de la victime, qui a été récupérée lors de leur interpellation par la police, devait leur servir dans des braquages de banques qu’ils avaient planifiés.

Les terroristes arrêtés avaient traqué, pendant son service de nuit, l’agent de police jusqu’à son poste de travail avant de le tuer à l’arme blanche, de voler sa voiture personnelle et son arme de service. Ils ont ensuite amis le feu à son corps en procédant à la suppression des traces du crime et autres preuves.