Au Maroc, les autorités déclarent la guerre aux prestations sexuelles dans les salons de massage (SPA)

La police marocaine a déclaré une guerre sans merci aux prestations sexuelles dans les salons de massage (SPA). Selon nos sources, des campagnes contre ces SPA ont été lancées, à grande échelle, dans les plus grandes villes du Royaume comme Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès. À ce jour, plusieurs dizaines de personnes, entre jeunes masseuses et clients, ont été arrêtées et présentées devant la justice.

Ces arrestations font suite généralement aux plaintes des habitants de plusieurs quartiers, ulcérés de voir leur voisinage transformé en «lieu de débauche», parfois avec la complicité des autorités locales.

D’ailleurs, nos sources associent ce commerce du sexe avec le trafic de drogue, voire avec la traite des êtres humains au vu de l’exploitation de filles mineures dans ce juteux commerces.

Pendant plusieurs années, les autorités ont fermé l’œil sur ce phénomène qui s’était aggravé avec la crise du Covid-19 et des milliers de femmes qui ont perdu leur travail. Aujourd’hui, les autorités jugent qu’il faut y mettre un terme.