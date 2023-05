Au premier trimestre 2023, le Maroc a couvert 80% des besoins de l’Espagne en tomates

La tomate marocaine continue de cartonner à l’export. Au premier trimestre de l’année en cours, le Maroc a été le pays qui a vendu le plus de tomates à l’Espagne. Avec 81, 19 % du total des importations espagnoles de tomates, le royaume chérifien occupe la première place devançant de loin le Portugal et la France qui occupent respectivement la deuxième et la troisième place.

Le Maroc a ainsi récolté du 1er janvier au 31 mars de cette année 32,76 millions d’euros constituant la valeur qui correspond au 23 milles tonnes vendues à l’Espagne. Le prix moyen de la tomate marocaine a été de 1,39 euros le kilo.

Au premier trimestre de cette année, l’Espagne a payé près de 43 millions d’euros pour l’achat de tomates d’autres pays, selon le rapport préparé par Hortoinfo avec les données du service statistique Estacom (Icex-Tax Agency). Entre le 1er janvier et le 31 mars, l’Espagne a notamment versé aux autres pays 42,8 millions d’euros pour l’importation de 28,97 millions de kilos de ce légume, au prix moyen de 1,48 euro le kilo.