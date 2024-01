Autoroute continentale Rabat-Casablanca: les études d’impact lancées le 22 janvier dans huit communes

Les choses se précisent davantage pour le projet d’autoroute continentale qui reliera Casablanca et Rabat en parallèle avec l’autoroute déjà en service.

Le ministère de l’Intérieur a décidé d’ouvrir des enquêtes publiques d’impact dans une dizaine de communes rurales et urbaines situées entre Rabat et Casablanca. Ces enquêtes s’ouvriront le 22 janvier prochain et dureront 20 jours.

Les communes concernées sont Cherrat, Aïn Tizgha, Fedalate, Bouznika, Chellalat, Beni Yakhlef, Sidi Moussa Ben Ali et Sidi Moussa El Mejdoub.

Cette nouvelle autoroute, programmée pour alléger la pression sur l’ancienne, devra être achevée en 2026 et la cadence sera accélérée pour être prêt pour le Mondial de 2030 puisque cette nouvelle autoroute de 60 kilomètres devra desservir le nouveau grand stade de Casablanca qui sera construit dans la commune de Benslimane près de l’aéroport militaire.

Selon les prévisions d’ADM, cette nouvelle autoroute devra coûter une enveloppe globale de 5 milliards de dirhams.