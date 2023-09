Avec 1 milliard de dollars, les exportations marocaines de tomates établissent un nouveau record en 2023

Le Maroc vient de consolider, lors de la saison agricole 2022/2023, sa place en tant que l’un des leaders mondiaux de l’exportation de tomates fraîches, établissant de nouveaux sommets historiques.

D’après les chiffres d’EastFruit, le royaume a connu une augmentation significative de ses exportations de légumes, en particulier des tomates. Pour les mois juillet-juin de la saison 2022/2023, le Maroc a exporté un impressionnant total de 716 700 tonnes de tomates vers les marchés internationaux, générant ainsi 990 millions de dollars de revenus d’exportation.

Au cours des cinq dernières années, les exportations de tomates marocaines ont globalement bondi de plus de 25 %. Le Maroc s’était déjà distingué, lors des dix dernières années, en affichant des taux de croissance parmi les plus rapides par rapport à d’autres grands exportateurs de tomates.

Actuellement, les tomates dominent largement le commerce extérieur des fruits et légumes du Maroc, représentant environ un tiers des exportations totales de fruits et légumes pour la saison 2022/2023.

Le royaume du Maroc se permet également le luxe de diversifier les marchés destinataires des tomates marocaines. Aujourd’hui, les tomates du Maroc sont présentes sur les étals de 44 pays, un net contraste avec la situation d’il y a six ans, où elles n’étaient exportées que vers 24 nations.

La France, troisième plus grand importateur mondial de tomates après les États-Unis et l’Allemagne, reste le principal client du Maroc. Plus de la moitié des exportations marocaines de tomates sont acheminées vers le marché français. Cependant, le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont également d’importants clients, leur demande croissante jouant un rôle crucial dans l’expansion des exportations marocaines.