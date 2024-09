Avec 1,55 milliard de dollars, les câbles isolés produit phare des exportations marocaines vers l’Espagne

Selon les chiffres publiés par l’Observatoire de la complexité économique (OEC), relevant du MIT (Massachussets Institute of Technology), les câbles isolés constitue le premier produit exporté par le Maroc vers son voisin du nord. Rabat exporte, en effet, vers Madrid pour 1,55 milliard de dollars de câbles isolés, soit 18,2% des exportations marocaines vers l’Espagne.

Le deuxième produit que l’Espagne achète le plus du royaume chérifien est celui des costumes pour femmes en non-tissé pour une valeur de 847 millions de dollars, 9,90% des exportations totales. Les costumes pour hommes non-tissé représentent 1,59 % des exportations avec une valeur de 123 millions d’euros.

La liste des exportations marocaines vers l’Espagne se constitue également de véhicules automobiles (8,30% des exportations), ainsi que des pièces de rechanges et des accessoires (5,04%), de crustacés transformés (3,56%) et de mollusques (3,20%).

A rappeler qu’en juin dernier, l’Espagne a exporté plus vers le Maroc qu’elle n’en a importé (896 millions contre 788 de dollars). Les câbles isolés, les mollusques, les véhicules automobiles, les costumes féminins en non-tissé et divers fruits constituant les principaux achats de l’Espagne avec Madrid, Saragosse, Barcelone et Pontevedra comme principales destinations.

Quant au Maroc, il a principalement acquis du pétrole raffiné, des moteurs à allumage commandé, des véhicules automobiles, de l’huile de soja et des bouchons en plastique.