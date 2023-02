Avec Hammouchi la police marocaine se dote de nouveaux skills : après le Mondial du Qatar, la DGSN sécurise le Mondialito

Après avoir fait depuis longtemps ses preuves dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité, la DGSN sous la direction d’Abdellatif Hammouchi a franchi un autre palier. Du 1er au 11 février, la police marocaine va veiller au grain pour assurer le bon déroulement du Mondialito des clubs dans les villes de Tanger et de Rabat. Rien que pour le match d’ouverture qu’a abrité la ville du détroit, la DGSN a mobilisé pas moins de 5 milles hommes et 194 véhicules.

Un dispositif supervisé par Abdellatif Hammouchi lui-même, qui n’hésite pas lors de grands évènements sportifs à se déplacer lui-même sur le terrain afin mettre la touche finale.

D’ailleurs, les compétences de la police marocaine en termes de sécurisation d’évènements sportifs sont aujourd’hui reconnues de par le monde. Lors de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar en 2022, la DGSN a joué un rôle clé dans l’organisation. La sécurité était une priorité absolue pour les organisateurs et la police marocaine a travaillé en étroite collaboration avec les forces de sécurité qatariennes pour garantir la sécurité des joueurs, des supporters et des visiteurs pendant le tournoi.

Les hommes d’Abdellatif Hammouchi présents au Qatar avaient mis en œuvre un plan de sécurité exhaustif pour les stades, les hôtels, les centres de presse et d’autres sites clés associés à l’événement. Les policiers marocains avaient également veillé à ce que les routes et les transports en commun soient sécurisés pour les déplacements des fans et des délégations.

En plus de la sécurité physique, la police marocaine a également travaillé au Qatar pour prévenir les incidents liés au cybercrime, en veillant à ce que les systèmes informatiques et les réseaux de communication soient protégés contre les attaques en ligne.

Déjà lors du Mondial 2018 organisé en Russie, des éléments de la DGSN marocaine ont été envoyés chez Vladimir Poutine pour participer à la sécurisation de l’événement quia avait connu un fort engouement populaire.