Avec les Abrams M1A2 SEPv3, l’armée de terre marocaine déploie dans le sud ses chars les plus modernes

L’acquisition des chars M1A2 SEPv3 par le Maroc reflète le véritable visage de la modernisation de l’armée de terre marocaine.

Ces nouveaux chars renforceront les capacités des forces terrestres et augmenteront la posture de dissuasion des FAR, notamment par rapport à l’armée algérienne.

Ces dernières semaines, le Maroc a commencé à recevoir le dernier CCP Abrams standard, entrés en service 2020, ce qui donne un sérieux coup de pouce aux forces terrestres du pays qui exploitent déjà des variantes plus anciennes de ce char de combat.

La nouvelle version du char M1A2 SEPv3 que le Maroc aurait reçu est l’émanation d’un contrat de modification de 11,9 millions de dollars, accordé à General Dynamics Land Systems et visant à augmenter les capacités d’anciens tanks Abrams.

Le char M1A2 SEPv3, aujourd’hui en service chez les FAR, est doté d’un canon à âme lisse M256 de 120 mm et embarque 42 obus et une caméra thermique de 2ème génération.