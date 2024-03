Avec l’hélicoptère AH-64E Apache et les missiles Javelin FGM-148F, l’armée marocaine fin prête pour une confrontation terrestre majeure

L’armée marocaine va se doter très bientôt de deux puissantes armes capables de conférer aux FAR une redoutable supériorité terrestre. Avec, un hélicoptère qui a la réputation d’être un tueur de chars et d’un missile qui a déjà fait ses preuves contre tous les types de blindage, l’armée marocaine disposerait, dans quelques mois, d’un avantage de taille.

Le Maroc a acquis la version la plus avancée de l’Apache AH64E, qui introduit des améliorations importantes par rapport à ses prédécesseurs et suscite de grandes craintes chez les voisins de Rabat. Ainsi, le royaume du Maroc recevra dans quelques mois 24 hélicoptères d’attaque AH-64E Apache de l’avionneur américain Boeing. Le constructeur Boeing a commencé la fabrication de la commande marocaine l’année.

L’hélicoptère AH-64E Apache est l’un des meilleurs hélicoptères d’attaque et de reconnaissance au monde, comparable uniquement à certains modèles russes comme le Mi-28 Havoc ou le Ka-52 Alligator. Le Maroc avait conclu un accord avec les États-Unis pour acheter 24 unités pour la Royal Air Force. Des préparatifs sont actuellement en cours à la base militaire de Khouribga pour accueillir les escadrons Apache.

Selon le contrat d’achat, les hélicoptères marocains Apache seront armés de missiles air-sol Lockheed Martin AGM-114L/R Hellfire, de kits de fusées à guidage laser BAE Systems Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), de plus de 5 000 roquettes de 70 mm et de missiles air-air Raytheon AIM-92H Stinger. Des contre-mesures défensives ont également été incluses dans le contrat d’achat, ainsi que le Manned-Unmanned Teaming-2 (MUMT-2) pour le contrôle à bord des véhicules aériens sans pilote (UAV).

L’hélicoptère acquis par l’armée marocaine est capable de détecter jusqu’à 256 cibles potentielles à la fois jusqu’à une portée de 16 kilomètres et se déplace à une vitesse allant jusqu’à 300 kilomètres par heure. Il intègre jusqu’à 16 missiles Hellfire à guidage laser pour détruire les chars.

Il peut également transporter jusqu’à 76 roquettes contre des cibles non blindées. En plus, l’AH-64E Apache est équipé d’un puissant canon nasal de 30 mm capable de tirer 600 coups par minute. Selon Boeing, l’hélicoptère est équipé d’une architecture de systèmes ouverts qui comprend les derniers systèmes de communication, de navigation, de capteurs et d’armes.

De plus, son système de désignation d’acquisition de cible modernisé et amélioré fournit des informations sur les cibles de jour, de nuit et par tous les temps, ainsi qu’une capacité de navigation par vision nocturne. En plus des opérations aériennes et terrestres, le radar de conduite de tir de l’hélicoptère a été amélioré pour fonctionner en environnement maritime.

L’armée marocaine se dotera également des systèmes de missiles guidés antichar portables Javelin FGM-148F. Le Département d’État américain a proposé de vendre au Maroc 612 missiles Javelin et 200 unités de lancement de commandement légères (LWCLU) pour 260 millions de dollars.

Ce système de missiles portatifs a aussi une capacité antipersonnel grâce à l’adjonction d’un manchon à fragmentation en acier monté autour de la charge creuse principale.