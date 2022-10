Avec ses nouveaux Lounge-VIP, la Royal Air Maroc opère une remarquable montée en gamme à l’aéroport Paris-Orly

Le nouveau Lounge-VIP de la RAM de l’aéroport Paris-Orly est enfin opérationnel, affirment des sources dans la capitale française à Maghreb-intelligence. Des mois après la fermeture de l’ancien Lounge-VIP, qui était souvent critiqué par les voyageurs business de la compagnie, notamment pour son exiguïté la mauvaise qualité du catering, la clientèle des classes Affaires et Première de la Royal Air Maroc ont eu ces derniers jours l’heureuse surprise de découvrir les nouveaux locaux aménagés par le transporteur aérien marocain.

D’après les sources de Maghreb-intelligence, le nouveau Lounge-VIP Orly de la RAM a été pensé jusqu’aux moindres détails pour apporter tout le confort aux passagers busines de la compagnie. Les nouveaux salons sont très spacieux, bien décorés, possédant une belle vue avec une terrasse fumeur donnant sur le tarmac. Les prestations Catering ont été également revues à la hausse avec une offre sucrée/salée et des plats chauds/froids très variés.

Ont accès au nouveau salon-VIP Orly de la Royal Air Maroc les passagers Business, les détenteurs des cartes fidélités Safar Flyer gold, Platinium et Ambassador, ainsi qu’aux classes Sapphire et Emerald de One World.

L’aéroport Paris-Orly est l’une des plateformes européenne privilégiée de la RAM puisque c’est le premier aéroport du continent desservi par le transporteur marocain à la fois en termes de passagers que de fréquences.