Aziz Akhannouch embauche la société Green Expert pour l’entretien des espaces verts des locaux du Chef du Gouvernement

C’est une société basée à Salé qui va prendre en charge les travaux d’entretien des espaces verts des locaux du Chef du Gouvernement au Méchouar (au sein du Palais Royal), mais aussi dans les annexes situées près de Témara.

Le choix des services de Aziz Akhannouch s’est porté sur la société Green Expert, spécialisée en aménagement paysager, dans la conception et réalisation d’espaces vert et de toutes les opérations de jardinage et d’arrosage. Cette PME va empocher la somme de 150.000 dirhams pour le reste de cette année 2024.

Au total, l’appel d’offres pour ce marché a été convoité par une vingtaine de soumissionnaires. En fin de compte, et vu que les cinq sociétés retenues ont présenté des offres avec les mêmes coûts, elles ont été départagées par un tirage au sort qui a été favorable à Green Expert.