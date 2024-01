Baleària et l’Office marocain du tourisme (ONMT) signent un accord pour ramener plus de touristes au Maroc

En marge du salon FITUR, la compagnie maritime espagnole Baleària a signé un accord de collaboration avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT) pour améliorer le service de transport maritime de passagers et de véhicules de la compagnie maritime entre l’Espagne et ce pays du Maghreb.

La compagnie maritime, qui relie l’Espagne au Maroc depuis plus de 20 ans, va promouvoir ses liaisons maritimes pour dynamiser le tourisme. Le directeur général de Baleària, Georges Bassoul, et le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, ont scellé cette importante collaboration dans l’objectif de lancer un plan de communication et de diffusion pour le Maroc à travers différents canaux multimédias de la compagnie maritime.

Baléaria entretient avec le royaume chérifien depuis 2003 où elle dispose déjà de 10 liaisons quotidiennes depuis la péninsule avec les ports de Tanger Med et de Nador. Pour Baleària, le Maroc devient un marché fondamental avec le renforcement des liaisons lors de l’Opération Marhaba et l’introduction d’un nouveau service quotidien entre Motril et Tanger Med.