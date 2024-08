Belmejdoub Events organisera la participation du Maroc à la COP 29 de Baku en Azerbaïdjan

C’est l’agence d’événementiel rbatie Belmejdoub Events qui a été sélectionnée par le ministère de la transition énergétique et du développement durable, via la Direction du Climat et de la diversité biologique, pour organiser la participation du Maroc à la 29ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (COP29).

L’édition de cette année de la COP s’étalera sur la période allant du 11 au 22 novembre à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan.

L’agence Belmejdoub Events sera payée 5.8 millions de dirhams en contrepartie de ses prestations.

La COP de Baku ambitionne d’être une «COP de la trêve». Sa présidence, assurée par le pays hôte, lancera un appel à un cessez-le-feu mondial d’un mois.

«Cette initiative s’inspire de la trêve des Jeux olympiques », a déclaré Yalchin Rafiyev, vice-ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et négociateur en chef de la COP29, lors d’un événement organisé à Bruxelles le 10 juillet 2024 par l’ambassade d’Azerbaïdjan, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).