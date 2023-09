Cannabis légal au Maroc: Proximo Expertise va auditer les comptes de l’ANRAC

Les audits financiers et comptables de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) ont été confiés au cabinet casablancais Proximo Expertise.

Ces audits, selon les sources de Maghreb-Intelligence vont couvrir les exercices 2022-2023 et 2024. L’exercice 2022-2023 correspond au début des activités de cette institution étatique que dirige toujours, par intérim, le gouverneur d’El Jadida, Mohammed El Guerrouj.

D’un autre côté, apprend Maghreb-Intelligence, l’ANRAC va se doter d’un système de digitalisation des flux et de gestion de l’exercice des activités du cannabis autorisées par la loi 13-21. La conception et la réalisation de ce système viennent d’être confiées à la société INETUM Maroc qui a ses quartiers généraux à Casablanca et Rabat. En vertu de ce contrat, cette société leader en matière de dématérialisation va empocher près de 4 millions de dirhams.

L’ANRAC a été mise en place pour superviser les activités licites du cannabis. Elle est chargée, sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, de veiller à tous les processus que ce soit pour les cultures, les importations de semis, les exportations ou encore la délivrance de diverses autorisations.

L’ANRAC, qui siège à Rabat, dispose de trois antennes basées dans les trois provinces concernées par les cultures légales du cannabis, à savoir Al Hoceima, Taounate et Chefchaouen.