Carburants: le Maroc a importé 66.000 tonnes de diesel et de gasoil russes à la mi-juillet

Le Maroc continue d’être parmi les premiers pays africains bénéficiaires des exportations de diesel et de gasoil russes. Selon les dernières statistiques révélées par la plateforme Refinitiv Eikon et relayées par les médias russes, ce jeudi 20 juillet, le Royaume a reçu 66.000 tonnes de diesel et de gasoil lors des 17 premiers jours de ce même mois.

En Afrique, il arrive juste en deuxième position derrière le Sénégal qui en a importé 75.000 tonnes. Pour les autres pays du monde, la Turquie et le Brésil restent les premiers grands importateurs de carburants russes avec, respectivement, 631.000 tonnes et 300.000 tonnes pour la même période en ce mois de juillet. L’essentiel des carburants russes exportés se fait par voie maritime.

Cette hausse des exportations russes intervient suite aux travaux de maintenance effectués dans les principales raffineries du pays de Vladimir Poutine.