Casablanca: les travaux de terrassement du parking hyper-centre confié à la société GTR pour plus de 18 millions de dirhams

Sans surprise aucune, c’est la société des Grands travaux routiers (GTR) qui a remporté le marché de terrassements généraux du projet du parking «Hypocentre de Casablanca».

C’est la décision prise, le lundi 22 juillet par le maître d’ouvrage, Casablanca Transport, l’une des multiples sociétés de développement local (SDL) de la Métropole.

Soumissionnaire unique, TGR va encaisser plus de 18.8 millions de dirhams.

Situé dans le centre-ville de Casablanca, ce parking, qui fait partie de quatre nouveaux ouvrages du genre, sera construit sur deux sous-sols et sur une superficie de 13.000 m2.

Avec un positionnement stratégique, il fournira 800 places de stationnement pour ceux des Casablancais et des visiteurs qui se trouveront à côté du boulevard Hassan II, de l’avenue des FAR ou encore des rue Fzlix et Max Guedj.

Casablanca Transport a également lancé plusieurs autres appels d’offres en relation avec ce chantier et qui seront attribués dans les semaines à venir.