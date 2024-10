Catastrophes naturelles: au Maroc, la Protection civile achète des tentes et des couvertures pour près de 120 millions de dirhams

Après plusieurs événements catastrophiques et assez dramatiques, les autorités marocaines optent désormais pour l’anticipation.

En prévision d’éventuelles catastrophes naturelles, la Protection civile vient de lancer plusieurs appels d’offres pour renforcer ses moyens d’intervention et de secours aux populations. Cette direction relevant du ministère de l’Intérieur va ainsi acquérir le nécessaire pour héberger les habitants en cas de catastrophes et selon les saisons.

Il s’agit, selon des appels d’offres consultés par Maghreb-Intelligence, de l’achat de tentes pour l’été à plus de 64 millions de dirhams, de tentes utilisées pendant la saison hivernale pour 48 millions DH et de couvertures pour 3,6 millions DH. La Protection civile va également se doter d’équipements pointus de secours et de prospection pour une valeur dépassant les 10,5 millions de dirhams.

En l’espace d’une année, le Maroc a dû faire face à deux catastrophes naturelles d’une grande ampleur: le tremblement de terre de la région d’Al Haouz, le 8 septembre 2023, et les inondations qui ont sérieusement affecté la région du Sud-Est pendant la première semaine du mois de septembre 2024.