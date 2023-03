Certification : le Marocain Ithmar Capital fait carton plein en obtenant la triple certification

Ithmar Capital est le premier fonds souverain africain à obtenir la certification ISO 37001 Anti-corruption, affirmant ainsi son rôle de précurseur en Afrique. Ithmar Capital avait fondé l’Africa Sovereign Investors Forum (ASIF), que Obaid Amrane préside actuellement, regroupant une dizaine de fonds souverains africains et dont le lancement s’est tenu en juin 2022 durant lequel un message Royal avait été adressé aux participants. Tout récemment encore, ASIF avait pu rejoindre l’Alliance for Green Infrastructure in Africa sous l’impulsion de Obaid Amrane et ce durant la COP27 en Égypte.

Pour rappel, le fonds souverain Ithmar Capiral préside également l’International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) rassemblant en son sein l’ensemble des fonds souverains à travers le monde