Christophe Lecourtier, nouvel ambassadeur de France à Rabat, arrive au Maroc avant le 15 décembre

C’est officiel. Le nouvel ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, est attendu au Royaume avant le 15 décembre. Selon le Quai d’Orsay, le nouvel ambassadeur français, va accueillir et accompagner sa patronne, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, durant sa visite de deux jours au Maroc et qui commence le 15 décembre au soir.

La diplomatie française avait révélé que Catherine Colonna et son homologue marocain, Nasser Bourita, allaient parler de tous les aspects de la relation entre Rabat et Paris qui passent par une phase de froid depuis longtemps.

Mais, à Rabat, des sources de Maghreb-Intelligence s’interrogent sur l’insistance des français à mettre les questions de l’immigration et des visas au premier rang des priorités. «L’agenda de telles visites et rencontres est généralement établi en accord entre les deux parties et il n’y a pas que la question des visas qui prime sur tout le reste», expliquent nos sources.

Le Maroc, par exemple, compte sur cette visite pour voir la France quitter ce que Nasser Bourita appelle «la zone de confort» et lui apporte un soutien clair et net sur la question du Sahara comme l’avait fait le gouvernement espagnol.