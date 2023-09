Cinéma : voici comment Mehdi Bensaid compte révolutionner le champ cinématographique marocain

Le ministre de la Culture marocain Mehdi Bensaid vient d’entamer des discussions avec les professionnels du secteur du cinéma pour la confection d’une nouvelle loi encadrant l’industrie cinématographique au Maroc.

Selon les sources de Maghreb-intelligence, cette nouvelle loi aspirerait à révolutionner le domaine dans le royaume en réorganisant le champ cinématographique et en redéfinissant la relation avec les producteurs.

Les mêmes sources affirment à notre publication qu’à l’heure actuelle, ce projet ambitieux est fort avancé. Il est en ce moment en phase d’examen juridique auprès des services Secrétariat Général du Gouvernement (SGG).

Concernant le projet des 150 salles de cinéma, après que le problème de la réouverture des frontières avec la Chine ait été résolu et que le matériel nécessaire à la réalisation de ce grandiose chantier a été importé à la fin du mois d’août, les salles de projection seront prêtes le premier trimestre 2024.

En plus des salles de projection relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, un groupe international compte investir pour l’installation d’un complexe cinématographique à Rabat. Ce qui aura pour avantage de renforcer l’offre en salles de cinémas dans la capitale du royaume et qui abrite depuis des années des complexes Megarama et Ciné Atlas.

Et Mehdi Bensaid ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a entamé des négociations avec d’autres investisseurs pour l’ouverture de nouvelles salles de cinémas dans d’autres villes du Maroc. Un sérieux coup de pouce pour le développement du champ cinématographique et de la production marocaine.